Star Wars L’Alta Repubblica: vi parlo di L’Equilibrio in Bilico 1 (Di martedì 26 luglio 2022) Star Wars. Planet Manga (Panini Comics) ha pubblicato questa settimana in Italia il manga L’Alta Repubblica – L’Equilibrio in Bilico 1. Questo fumetto, scritto da Justina Ireland, uno dei punti di riferimento di Lucasfilm. Ha firmato i romanzi Prima del Disastro, Fuori dalle Ombre, Una Prova di Coraggio (tutti legati alla prima Fase delL’Alta Repubblica). Leggi su starwarsnews (Di martedì 26 luglio 2022). Planet Manga (Panini Comics) ha pubblicato questa settimana in Italia il mangain1. Questo fumetto, scritto da Justina Ireland, uno dei punti di riferimento di Lucasfilm. Ha firmato i romanzi Prima del Disastro, Fuori dalle Ombre, Una Prova di Coraggio (tutti legati alla prima Fase del).

chmicalexorcist : È proprio cdc entrambi fissati con star wars i lego ed entrambi devo proteggerli a costo della vita - starwarsnewsit : Star Wars L'Alta Repubblica: vi parlo di L'Equilibrio in Bilico 1 - - AperitivoWDW : RT @StarWarsIT: Chi ricorda il 'vecchio' nome di Darth Vader nei primi adattamenti italiani di Star Wars? - StarWarsIT : Chi ricorda il 'vecchio' nome di Darth Vader nei primi adattamenti italiani di Star Wars? - SigDiavolo : @Terrucch @docmanhattan4 Ma il discorso con i fan di Star wars è come le fazioni del franchise: Jedi vs Sito(solo bella vita reale) -