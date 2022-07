Sicurezza, ruote squarciate all’assessore Guerra (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiHa trovato le ruote della sua moto squarciate dopo che ha segnalato la musica troppo alta nel locale situato sotto la sua abitazione nel centro storico di Salerno. La vicenda è accaduta 15 giorni fa e ora al centro di un’indagine della Digos perché il protagonista è il delegato alla cultura del Comune di Salerno, Ermanno Guerra. Ma mentre il diretto interessato preferisce non riferire particolari di quanto accaduto proprio per il necessario riserbo legato alle indagini è stato l’assessore alla Sicurezza del Comune di Salerno, Claudio Tringali a rendere nota la vicenda, a margine del consiglio comunale. Tringali, invitato dai giornalisti a fare un commento sulla qualità della Sicurezza nella città dopo l’operazione che ieri ha visto consegnato alla giustizia l’autore di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiHa trovato ledella sua motodopo che ha segnalato la musica troppo alta nel locale situato sotto la sua abitazione nel centro storico di Salerno. La vicenda è accaduta 15 giorni fa e ora al centro di un’indagine della Digos perché il protagonista è il delegato alla cultura del Comune di Salerno, Ermanno. Ma mentre il diretto interessato preferisce non riferire particolari di quanto accaduto proprio per il necessario riserbo legato alle indagini è stato l’assessore alladel Comune di Salerno, Claudio Tringali a rendere nota la vicenda, a margine del consiglio comunale. Tringali, invitato dai giornalisti a fare un commento sulla qualità dellanella città dopo l’operazione che ieri ha visto consegnato alla giustizia l’autore di ...

