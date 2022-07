Si va verso l’eliminazione della quarantena da covid (Di martedì 26 luglio 2022) In attesa che si voti e si insedi un nuovo Governo (verosimilmente a guida Meloni, in base ai sondaggi, gli italiani devono fare i conti ancora con Speranza e soci. Gli ultimi residui delle restrizioni imposte dai grillocomunisti riguardano la quarantene. “Io credo che l’obiettivo sia convivere con il virus, e la convivenza significa anche rivedere e rivalutare le regole in caso di positivi senza sintomi. Sicuramente prevedo che nei prossimi giorni ci potrà essere la riduzione dell’isolamento per chi è positivo e non ha sintomi. Poi il passo successivo credo sia considerare l’ipotesi, in caso di positivi senza sintomi, di eliminare la quarantena”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Con l’auspicio che il nuovo Ministro della Salute inverta definitivamente rotta. Leggi su laprimapagina (Di martedì 26 luglio 2022) In attesa che si voti e si insedi un nuovo Governo (verosimilmente a guida Meloni, in base ai sondaggi, gli italiani devono fare i conti ancora con Speranza e soci. Gli ultimi residui delle restrizioni imposte dai grillocomunisti riguardano la quarantene. “Io credo che l’obiettivo sia convivere con il virus, e la convivenza significa anche rivedere e rivalutare le regole in caso di positivi senza sintomi. Sicuramente prevedo che nei prossimi giorni ci potrà essere la riduzione dell’isolamento per chi è positivo e non ha sintomi. Poi il passo successivo credo sia considerare l’ipotesi, in caso di positivi senza sintomi, di eliminare la”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Con l’auspicio che il nuovo MinistroSalute inverta definitivamente rotta.

prodettorre : Non si smentisce mai il PD. I suoi obiettivi sono la distruzione delle frontiere, il replacement sociale, l'elimina… - marcovilla1969 : RT @Federciclismo: Sorride #FedericaVenturelli ??#NazionaleCiclismo???? Dopo tre prove Omnium WJ è in testa con 118 punti. Ha vinto scratch e… - gdl_51 : @ma_cri670913 Ho fatto questo tweet perchè gli odiatori hanno criticato Kerem Bursin per l'eliminazione del video e… - gdl_51 : @seficientosiete Certamente non da me, ma da alcuni che hanno criticato Kerem Bursin per l'eliminazione del video e… - iMagazineTwit : Il Comune ha ottenuto i finanziamenti necessari per la realizzazione dell'opera. 'Primo passo verso il Piano per l'… -