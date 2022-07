Salernitana | il sogno è Mertens | contatti continui per Maupay

vvlnapoli : Salernitana: 30 milioni per rinforzarsi, è vicina a Pinamonti, cerca Piatek ma non molla il sogno-Mertens: Dopo l'a… - rep_napoli : Salernitana: 30 milioni per rinforzarsi, è vicina a Pinamonti, cerca Piatek ma non molla il sogno-Mertens [di Franc… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Salernitana, il sogno è Mertens: già inviata una prima proposta all'entourage - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Salernitana, il sogno è Mertens: già inviata una prima proposta all'entourage - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Salernitana, il sogno è Mertens: già inviata una prima proposta all'entourage -

SALERNO - Si accende il mercato della. Le riflessioni del club campano sono tutte rivolte ai movimenti in attacco, con vari profili tenuti sotto attenta osservazione. Ildel presidente Daniele Iervolino è DriesMertens , ...Gruppo Natuzzi ha scelto l'agenziaA lab come nuovo partner strategico e creativo per la gestione dei canali social dei ... 'Quello di far squadra con il Gruppo Natuzzi è un, non molto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Massimo Sparnelli, ex addetto stampa del Napoli, ha pubblicato un post sul futuro del centravanti belga Dries Mertens.