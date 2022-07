No, questo non è il selfie di Samantha Cristoforetti dallo spazio (Di martedì 26 luglio 2022) Avete presente quando vi trovate di fronte a un’immagine troppo bella per essere vera? È il caso di una foto che sta circolando molto in questi giorni sui social. Si tratterebbe di un selfie realizzato da Samantha Cristoforetti – in questi mesi impegnata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nell’ambito della missione “Minerva” – durante una la sua prima passeggiata nello spazio. Si tratterebbe, ma non si tratta. Quello scatto, infatti, oltre a non immortalare l’astronauta italiana, è un fotomontaggio pubblicato su internet moltissimi anni fa. LEGGI ANCHE > David Broder, che ha scritto di Meloni sul NY Times, smonta la ricostruzione che il Giornale fa del suo articolo Partiamo dall’inizio. Lo scorso 21 luglio, Samantha Cristoforetti ha fatto la storia delle missioni ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 26 luglio 2022) Avete presente quando vi trovate di fronte a un’immagine troppo bella per essere vera? È il caso di una foto che sta circolando molto in questi giorni sui social. Si tratterebbe di unrealizzato da– in questi mesi impegnata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nell’ambito della missione “Minerva” – durante una la sua prima passeggiata nello. Si tratterebbe, ma non si tratta. Quello scatto, infatti, oltre a non immortalare l’astronauta italiana, è un fotomontaggio pubblicato su internet moltissimi anni fa. LEGGI ANCHE > David Broder, che ha scritto di Meloni sul NY Times, smonta la ricostruzione che il Giornale fa del suo articolo Partiamo dall’inizio. Lo scorso 21 luglio,ha fatto la storia delle missioni ...

