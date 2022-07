Liberato ha un nome? Svelata la presunta identità del cantante (e non si tratta di Livio Cori) (Di martedì 26 luglio 2022) Liberato ha finalmente un nome? Se per anni si è pensato che dietro il misterioso cantante potesse nascondersi Livio Cori (ex compagno di Anna Tatangelo), pare che le cose stiano diversamente. Liberato ha un nome? Svelata la presunta identità del cantante Un utente di TikTok, attraverso una serie di indagini, avrebbe scoperto che dietro il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 26 luglio 2022)ha finalmente un? Se per anni si è pensato che dietro il misteriosopotesse nascondersi(ex compagno di Anna Tatangelo), pare che le cose stiano diversamente.ha unladelUn utente di TikTok, attraverso una serie di indagini, avrebbe scoperto che dietro il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

onikatanyazjm : RT @ahodeparfum: siae cessa che rivela il nome di liberato che non poteva non essere che gennaro cioè stommale ma non me ne fotte niente io… - bohemiennepao : Che ridere se Liberato non è (come penso) il fesso che i giornalai credono e ha fatto mettere il nome di un altro d… - blogtivvu : Liberato ha un nome? Svelata la presunta identità del cantante (e non si tratta di Livio Cori) - dolcerimmel : Vabbè comunque ora che sappiamo il (presunto) nome di liberato non cambia niente eh, totalmente inutile questa ricerca ossessiva - suntaurusgirl : RT @ahodeparfum: siae cessa che rivela il nome di liberato che non poteva non essere che gennaro cioè stommale ma non me ne fotte niente io… -