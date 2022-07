Lavori notturni in autostrada e deviazioni mercoledì 27 | giovedì 28 e venerdì 29 luglio

Leggi su udine20

(Di martedì 26 luglio 2022) Telefoto Copyright Petrussi Foto Press / Ferraro SimoneAutovie Venete ha programmato nella notte tra27 e28 un cantiere importante che deve essere portato a termine prima del vero esodo estivo in programma sabato e domenica. Si lavorerà nelle ore in cui il traffico è meno intenso in modo tale che lerisultino meno impattanti per il flusso veicolare. Dalle ore 21,00 di27 alle ore 04,00 di28 verrà chiuso il tratto tra il casello di Latisana e il Nodo di Portogruaro in entrambe le direzioni nell’ambito deiper la terza corsia dell’A4. Nel corso di questo cantiere verranno adeguati gli impianti di segnaletica verticale e orizzontale e le barriere di sicurezza e verrà montata la carpenteria metallica di un ...