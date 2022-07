La scelta di Jennifer Lopez dopo le nozze con Ben Affleck: è polemica (Di martedì 26 luglio 2022) I due sono convolati a nozze segretamente Jennifer Lopez e Ben Affleck, a sorpresa sono diventati marito e moglie. In gran segreto, meno di un mese fa si sono scambiate le loro promesse a Las Vegas. Ora, la neo coppia, che già in passato era stata vicina alle nozze sta trascorrendo un po’ di tempo in luna di miele a Parigi, città dell’amore per antonomasia. I fan hanno accolto con entusiasmo la notizia però poi qualcosa è cambiato. Jennifer Lopez ha infatti dato un annuncio importante nella sua newsletter. La cantante ha detto: “Chiamatemi Mrs. Jennifer Lynn Affleck”. La portoricana prende quindi il cognome del marito perdendo di diritto il suo. Una decisone che lasciato molti di stucco e ha aperto alle ... Leggi su 361magazine (Di martedì 26 luglio 2022) I due sono convolati asegretamentee Ben, a sorpresa sono diventati marito e moglie. In gran segreto, meno di un mese fa si sono scambiate le loro promesse a Las Vegas. Ora, la neo coppia, che già in passato era stata vicina allesta trascorrendo un po’ di tempo in luna di miele a Parigi, città dell’amore per antonomasia. I fan hanno accolto con entusiasmo la notizia però poi qualcosa è cambiato.ha infatti dato un annuncio importante nella sua newsletter. La cantante ha detto: “Chiamatemi Mrs.Lynn”. La portoricana prende quindi il cognome del marito perdendo di diritto il suo. Una decisone che lasciato molti di stucco e ha aperto alle ...

361_magazine : Polemica dopo la scelta di #jenniferlopez - Dorian221190 : RT @fanpage: JLo ha deciso di prendere il cognome del suo neo marito, firmando la sua newsletter come Jennifer Lynn Affleck. La scelta è st… - VanityFairIt : La cantante di origini portoricane ha deciso di assumere, dopo il matrimonio a Las Vegas, il cognome del marito Ben… - fanpage : JLo ha deciso di prendere il cognome del suo neo marito, firmando la sua newsletter come Jennifer Lynn Affleck. La… - fanpage : #JLo ha deciso di prendere il cognome del suo neo marito, firmando la sua newsletter come Jennifer Lynn Affleck. L… -