Gas, accordo Ue su taglio consumi 15% con “ritocchi” (Di martedì 26 luglio 2022) I ministri dell’energia dell’Ue hanno raggiunto un accordo al Consiglio Ue straordinario dell’Energia in corso oggi a Bruxelles sul Piano d’emergenza “Risparmiare energia per un inverno sicuro”, che la Commissione europea aveva presentato la settimana scorsa per preparare l’Ue a un possibile taglio totale delle forniture di gas dalla Russia. L’annuncio è arrivato dalla presidenza ceca di turno del Consiglio Ue sul suo account Twitter. “Questa non era una missione impossibile! I ministri hanno raggiunto un accordo politico sulla riduzione della domanda di gas in vista del prossimo inverno”, si legge nel tweet. Il nuovo piano Il piano è stato approvato però con alcune importanti modifiche rispetto al testo originario. In primo luogo, sarà il Consiglio Ue e non più la Commissione a decidere su eventuali obiettivi vincolanti qualora ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 luglio 2022) I ministri dell’energia dell’Ue hanno raggiunto unal Consiglio Ue straordinario dell’Energia in corso oggi a Bruxelles sul Piano d’emergenza “Risparmiare energia per un inverno sicuro”, che la Commissione europea aveva presentato la settimana scorsa per preparare l’Ue a un possibiletotale delle forniture di gas dalla Russia. L’annuncio è arrivato dalla presidenza ceca di turno del Consiglio Ue sul suo account Twitter. “Questa non era una missione impossibile! I ministri hanno raggiunto unpolitico sulla riduzione della domanda di gas in vista del prossimo inverno”, si legge nel tweet. Il nuovo piano Il piano è stato approvato però con alcune importanti modifiche rispetto al testo originario. In primo luogo, sarà il Consiglio Ue e non più la Commissione a decidere su eventuali obiettivi vincolanti qualora ...

