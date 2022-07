Folorunsho in prestito al Bari (Di martedì 26 luglio 2022) Il Bari, dopo aver annunciato l'acquisto di Damir Ceter Valencia, mette a segno il secondo acquisto di giornata dalla SSC Napoli . L'annuncio ufficiale del club biancorosso attraverso il suo sito: "La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito, con la formula del prestito dalla SSC Napoli, i diritti delle prestazioni sportive del centrocampista Michael Folorunsho cl. 1998 che torna in biancorosso dopo l'esperienza della stagione '2019-'2020". Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 26 luglio 2022) Il, dopo aver annunciato l'acquisto di Damir Ceter Valencia, mette a segno il secondo acquisto di giornata dalla SSC Napoli . L'annuncio ufficiale del club biancorosso attraverso il suo sito: "La SSCS.p.A. comunica di aver acquisito, con la formula deldalla SSC Napoli, i diritti delle prestazioni sportive del centrocampista Michaelcl. 1998 che torna in biancorosso dopo l'esperienza della stagione '2019-'2020".

sscalciobari : ???? Bentornato #MichaelFolorunsho ! Il centrocampista arriva in prestito dal Napoli ?? • ?? - fcfutureballers : RT @sscalciobari: ???? Bentornato #MichaelFolorunsho ! Il centrocampista arriva in prestito dal Napoli ?? • ?? - Miki_Gargallo : RT @sscalciobari: ???? Bentornato #MichaelFolorunsho ! Il centrocampista arriva in prestito dal Napoli ?? • ?? - karda70 : RT @sscalciobari: ???? Bentornato #MichaelFolorunsho ! Il centrocampista arriva in prestito dal Napoli ?? • ?? - evinbikee : RT @sscalciobari: ???? Bentornato #MichaelFolorunsho ! Il centrocampista arriva in prestito dal Napoli ?? • ?? -