F1, Nico Rosberg stronca la strategia Ferrari in Francia: “Erano impazziti? Leclerc si è preso colpe non sue, e su Sainz…” (Di martedì 26 luglio 2022) Nico Rosberg “spara” ad alzo zero nei confronti del muretto box Ferrari. Per usare un larghissimo giro di parole, infatti, l’ex pilota di Williams e Mercedes non ha mandato giù le decisioni del team di Maranello nel corso del Gran Premio di Francia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sia sul fronte di Charles Leclerc sia, soprattutto, su quello di Carlos Sainz, il nativo di Wiesbaden vuole puntualizzare le mosse del team principal Mattia Binotto e company. Il primo luogo Nico Rosberg si schiera a difesa di Charles Leclerc, dando una spiegazione molto particolare di quel che potrebbe essere successo alla curva “Beuasset” al momento del “botto” che potrebbe avere già deciso l’intera stagione: “Penso che Charles si sia ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022)“spara” ad alzo zero nei confronti del muretto box. Per usare un larghissimo giro di parole, infatti, l’ex pilota di Williams e Mercedes non ha mandato giù le decisioni del team di Maranello nel corso del Gran Premio di, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sia sul fronte di Charlessia, soprattutto, su quello di Carlos Sainz, il nativo di Wiesbaden vuole puntualizzare le mosse del team principal Mattia Binotto e company. Il primo luogosi schiera a difesa di Charles, dando una spiegazione molto particolare di quel che potrebbe essere successo alla curva “Beuasset” al momento del “botto” che potrebbe avere già deciso l’intera stagione: “Penso che Charles si sia ...

