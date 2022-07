Elezioni: Bettini, 'proposta Pd più che agenda Draghi e con Calenda verificare bene' (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug (Adnkronos) - La crisi del governo Draghi "è stato un danno grave per il Paese. Frutto anche di una scelta sbagliata di un nostro alleato: Giuseppe Conte". Lo ha detto Goffredo Bettini nel suo intervento alla Direzione del Pd. "Sappiamo che il governo Draghi si è svolto nel nome dell'emergenza, come fatto eccezionale e irripetibile, con una necessaria riduzione della sovranità pei partiti. Non dobbiamo affrontare, come da più parti ho sentito dire, la campagna elettorale come meccanico proseguimento di quella esperienza, agenda Draghi e basta, Draghi premier. Dobbiamo, invece, mettere in campo una nostra proposta al Paese per il suo futuro", ha spiegato tra l'altro il dirigente del Pd. Sulla alleanze, Bettini a chiesto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug (Adnkronos) - La crisi del governo"è stato un danno grave per il Paese. Frutto anche di una scelta sbagliata di un nostro alleato: Giuseppe Conte". Lo ha detto Goffredonel suo intervento alla Direzione del Pd. "Sappiamo che il governosi è svolto nel nome dell'emergenza, come fatto eccezionale e irripetibile, con una necessaria riduzione della sovranità pei partiti. Non dobbiamo affrontare, come da più parti ho sentito dire, la campagna elettorale come meccanico proseguimento di quella esperienza,e basta,premier. Dobbiamo, invece, mettere in campo una nostraal Paese per il suo futuro", ha spiegato tra l'altro il dirigente del Pd. Sulla alleanze,a chiesto di ...

