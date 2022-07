Covid, in Austria niente PIù quarantena per i positivi: solo mascherina Ffp2 (Di martedì 26 luglio 2022) Il governo Austriaco ha annunciato un radicale cambiamento di rotta nella gestione della pandemia. Chi è positivo al coronavirus non finisce più automaticamente in quarantena, ma può lasciare la casa... Leggi su feedpress.me (Di martedì 26 luglio 2022) Il governoco ha annunciato un radicale cambiamento di rotta nella gestione della pandemia. Chi è positivo al coronavirus non finisce più automaticamente in, ma può lasciare la casa...

