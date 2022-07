Concorso Agenzia Dogane 2021, 40 dirigenti: esiti prova preselettiva (Di martedì 26 luglio 2022) *aggiornamento del 26/07/2022: sul sito dell’Agenzia delle Dogane è stato pubblicato l’avviso relativo agli esiti della prova preselettiva, svolta a Roma nella giornata di ieri. Dunque, tutti i candidati che hanno partecipato alla prova possono accedere alla propria area personale, presente sulla piattaforma adm.concorsismart.it, per prendere visione della prova svolta e del punteggio conseguito. Leggi l’avviso *aggiornamento del 22/07/2022: l’Agenzia delle Dogane, dopo la pubblicazione circa una settimana fa della banca dati da cui saranno estratti i quesiti della prova preselettiva, ha reso nota la rettifica alla banca dati stessa. Alcuni quesiti infatti ... Leggi su leggioggi (Di martedì 26 luglio 2022) *aggiornamento del 26/07/2022: sul sito dell’delleè stato pubblicato l’avviso relativo aglidella, svolta a Roma nella giornata di ieri. Dunque, tutti i candidati che hanno partecipato allapossono accedere alla propria area personale, presente sulla piattaforma adm.concorsismart.it, per prendere visione dellasvolta e del punteggio conseguito. Leggi l’avviso *aggiornamento del 22/07/2022: l’delle, dopo la pubblicazione circa una settimana fa della banca dati da cui saranno estratti i qudella, ha reso nota la rettifica alla banca dati stessa. Alcuni quinfatti ...

C_Randieri : Agenzia_Ansa '?? Nuovo Podcast! 'Venezia, Netflix rompe il 'tabù' apertura' su @Spreaker #ansa #athena #bardo… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: ?? Nuovo Podcast! 'Venezia, Netflix rompe il 'tabù' apertura' su @Spreaker #ansa #athena #bardo… - Agenzia_Ansa : ?? Nuovo Podcast! 'Venezia, Netflix rompe il 'tabù' apertura' su @Spreaker #ansa #athena #bardo #baumbach… - EdizioniSimone : ?? Concorso Agenzia Piemonte Lavoro – Centri per l’impiego – 165 Specialisti e Tecnici – 341/P #simoneconcorsi… - camcom_pno : RT @APLpiemonte: ???? Agenzia Piemonte Lavoro torna ad assumere! ?? Nuovi bandi di concorso per 165 posti di lavoro: - 68 posizioni per spe… -