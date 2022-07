‘Cisterna Estate 2022’: un concerto ogni sera in attesa dei Tiromancino (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo due anni di ristrettezze dovute alla pandemia, quella di Cisterna quest’anno è un’Estate nel segno della tradizione ma anche con qualche novità. Calendario ricco di eventi A partire da ieri, data di inizio della rassegna “Cisterna Estate” 2022, saranno tantissime le proposte a disposizione della cittadinanza. 41 gli eventi, proposti sia da associazioni che da privati, che animeranno un calendario davvero ricco dal punto di vista socio-artistico-culturale. Le location Due le location messe a disposizione dall’amministrazione comunale. Si tratta della corte di Palazzo Caetani e dell’area concerti, situata nel parcheggio di via Carducci, fronte Palazzo Comunale, anziché in Piazza XIX Marzo. Il Comune ha anche fornito il palco, il service audiovideo e le luci, gli oneri della SIAE e un contributo per la realizzazione delle proposte avanzate. La scelta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo due anni di ristrettezze dovute alla pandemia, quella di Cisterna quest’anno è un’nel segno della tradizione ma anche con qualche novità. Calendario ricco di eventi A partire da ieri, data di inizio della rassegna “Cisterna” 2022, saranno tantissime le proposte a disposizione della cittadinanza. 41 gli eventi, proposti sia da associazioni che da privati, che animeranno un calendario davvero ricco dal punto di vista socio-artistico-culturale. Le location Due le location messe a disposizione dall’amministrazione comunale. Si tratta della corte di Palazzo Caetani e dell’area concerti, situata nel parcheggio di via Carducci, fronte Palazzo Comunale, anziché in Piazza XIX Marzo. Il Comune ha anche fornito il palco, il service audiovideo e le luci, gli oneri della SIAE e un contributo per la realizzazione delle proposte avanzate. La scelta ...

CorriereCitta : ‘Cisterna Estate 2022’: un concerto ogni sera in attesa dei Tiromancino - Elisab_Cisterna : RT @DanieleMignardi: Grande successo per #HappyFamily il nuovo programma dei @GemelliGuidonia e Ema Stokholma. Tra ospiti eccezionali e bat… - Patrizi21386526 : @maya_sakurambo @AseroGiovanna Purtroppo qui in Toscana da anni ,in estate non si possono irrigare ne' orti e tanto… - AAraminta : @kalat75 @Nmarru @FrancescoMenon L'Elba ha sempre avuto problemi di acqua in estate. Il padre di una mia amica avev… -

OSTUNI CLIMATE CAMP 2022. Liberatevi! ... che hanno partecipato a tutte le lotte di questi difficili anni; un' estate all'insegna della ... dopo meditato silenzio, le parole dell' attore pugliese Massimo Zaccaria con lo spettacolo la 'Cisterna'... Parco dell'Alta Murgia: un punto idrico nel Bosco Difesa Grande Continuano nell'Alta Murgia le attività di contrasto degli incendi boschivi, in un'estate di massima allerta alimentata dal caldo record e da lunghi periodi di siccità. Da quest'anno "... una cisterna ... il Dolomiti ... che hanno partecipato a tutte le lotte di questi difficili anni; un'all'insegna della ... dopo meditato silenzio, le parole dell' attore pugliese Massimo Zaccaria con lo spettacolo la ''...Continuano nell'Alta Murgia le attività di contrasto degli incendi boschivi, in un'di massima allerta alimentata dal caldo record e da lunghi periodi di siccità. Da quest'anno "... una... IL VIDEO. Elmgreen e Dragset, una mostra pazzesca su corpo e società