Barù torna in TV: l'ex gieffino mostra una nuova clip in esclusiva (VIDEO) (Di martedì 26 luglio 2022) Barù torna in televisione: è partito ufficialmente il conto alla rovescia. l'ex gieffino mostra una nuova clip in esclusiva Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona è ormai oramai come Barù. Alcuni mesi fa è sbarcato dentro la Casa del Grande Fratello Vip come concorrente riuscendo a conquistare il cuore di tantissimi italiani. Nel corso della sua permanenza all'interno del noto reality show di Canale 5, l'ex gieffino si è messo in gioco mostrando lati inediti del suo carattere e della sua personalità. Dopo l'esperienza vissuta con suo zio Costantino Della Gherardesca a Pechino Express, Barù è tornato in televisione come concorrente nella sesta edizione ...

