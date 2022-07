“Amici”, lutto per l’ex allievo: lo straziante messaggio su Instagram (Di martedì 26 luglio 2022) In queste ore uno dei talenti più amati della penultima edizione del talent ha commosso tutti per un tristissimo post di addio. Si tratta del ballerino Tommaso Stanzani, addolorato da un lutto che lo ha colpito. Inoltre mentre Stanzani soffriva per la perdita, Tommaso Zorzi era da tutt’altra parte e per questo ha ricevuto pesanti critiche alle quali poi ha risposto, spiegando anche il rapporto che ha adesso con il giovane ballerino. Tommaso Stanzani in lutto: la grave perdita dell’ex allievo di “Amici” Il ballerino, poco dopo la sua uscita dal talent ha affermato la sua omosessualità in una sorta di coming out social mostrando la sua relazione con un altro Tommaso molto amato sui social, Tommaso Zorzi. I due ormai hanno una relazione stabile da mesi e sembrano più innamorati che mai. Purtroppo però, ... Leggi su tvzap (Di martedì 26 luglio 2022) In queste ore uno dei talenti più amati della penultima edizione del talent ha commosso tutti per un tristissimo post di addio. Si tratta del ballerino Tommaso Stanzani, addolorato da unche lo ha colpito. Inoltre mentre Stanzani soffriva per la perdita, Tommaso Zorzi era da tutt’altra parte e per questo ha ricevuto pesanti critiche alle quali poi ha risposto, spiegando anche il rapporto che ha adesso con il giovane ballerino. Tommaso Stanzani in: la grave perdita deldi “” Il ballerino, poco dopo la sua uscita dal talent ha affermato la sua omosessualità in una sorta di coming out social mostrando la sua relazione con un altro Tommaso molto amato sui social, Tommaso Zorzi. I due ormai hanno una relazione stabile da mesi e sembrano più innamorati che mai. Purtroppo però, ...

