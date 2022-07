Vangelo di oggi 25 Luglio 2022 | Mt 20 | 20-28 | Video commento

(Di lunedì 25 luglio 2022) Ascoltiamo ildi lunedì 25, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Il mio calice, lo berrete; però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo”. “Come discepoli di Cristo, accogliamo questocome richiamo alla conversione, per testimoniare con coraggio e generosità una Chiesa che L'articolodi25: Mt 20,20-28proviene da La Luce di Maria.

( Matteo 20,20 - 28 ) Accaparrarsi i posti migliori è uno sport vecchio come il mondo, e la richiesta della madre dei figli di Zebedeo, riportata neldi, ne è una eloquente testimonianza:...... ma la conformità ale al bene della società. Il monastero di Capo di Ponte era stato ... perché la società diha tanto bisogno di questi esempi. Che la testimonianza di questa grande ...Nata il 27 giugno 1957, originaria di Lomagna (LC), nella Diocesi di Milano, suor Luisa apparteneva alle Piccole sorelle del Vangelo di Charles de Foucauld e dal 2002 si trovava in missione ad Haiti, ...Dal Vangelo secondo Luca Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha ...