Un minore è stato abbandonato in Autogrill, ecco il motivo (Di lunedì 25 luglio 2022) che ha spinto la famiglia di origini albanesi al gesto estremo Un ragazzino di 16 anni, probabilmente originario dell'Albania, è stato abbandonato circa un mese fa in una piazzola di sosta di un Autogrill sulla A4 in direzione Trieste. Sulle ragioni dell'abbandono non si hanno ancora notizie certe, ma – secondo quanto riportato da Fanpage.it – il ragazzino ha manifestato la volontà di andare a lavorare per mandare soldi alla famiglia. Ora a occuparsi del ragazzino sarà il comune di Cessalto, in provincia di Treviso. Intervistato da Fanpage, il sindaco Emanuele Crosato ha dichiarato: "Spesso in realtà racconta storie che sembrano assurde. I suoi racconti sono molto violenti e ci auguriamo che non corrispondano a realtà. Lui comunque sta bene per fortuna. Siamo addolorati per quanto successo e come ...

