Milan | in dirittura d’arrivo il passaggio di Maldini allo Spezia

(Di lunedì 25 luglio 2022) Non solo mercato in entrata per ilma anche in uscita. Danielsi avvicina a grandi passiNon solo mercato in entrata per il, al lavoro anche sulle uscite. Tra i nomi con le valigie in mano c’è quello di Daniel, direzione. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, i liguri e i rossoneri stanno lavorando agli ultimi contorni dell’affare, legati soprattutto alla formula. Il club meneghino vorrebbe un prestito secco, mentre gli spezzini preferirebbero l’inserimento di un diritto di riscatto, magari con contro-opzione in favore del Diavolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.