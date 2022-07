Mareamico: "Moto d'acqua da Far west nelle spiagge agrigentine" (Di lunedì 25 luglio 2022) Palermo, 25 lug. (Adnkronos) - Le Moto d'acqua come nel Far west nelle spiagge del litorale agrigentino. E' la denuncia dell'associazione Mareamico. "Quest'anno la presenza dei jet ski in acqua è diventata assolutamente ingombrante, in gran parte delle nostre spiagge. A San Leone, a Siculiana marina, a Giallonardo ed a Palma di Montechiaro, soprattutto durante i weekend, i bagnanti assistono con stupore, a queste pericolose evoluzioni - dice Mareamico - Ma quello che si vede a Licata, ed in particolare nella zona di Mollarella, ha dell'incredibile: queste potenti Moto d'acqua sfrecciano pericolosamente tra le teste dei bagnanti. Le immagini sono state inviate dai frequentatori del lido all'Associazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Palermo, 25 lug. (Adnkronos) - Led'come nel Fardel litorale agrigentino. E' la denuncia dell'associazione. "Quest'anno la presenza dei jet ski inè diventata assolutamente ingombrante, in gran parte delle nostre. A San Leone, a Siculiana marina, a Giallonardo ed a Palma di Montechiaro, soprattutto durante i weekend, i bagnanti assistono con stupore, a queste pericolose evoluzioni - dice- Ma quello che si vede a Licata, ed in particolare nella zona di Mollarella, ha dell'incredibile: queste potentid'sfrecciano pericolosamente tra le teste dei bagnanti. Le immagini sono state inviate dai frequentatori del lido all'Associazione ...

