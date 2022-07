Le previsioni di Sconcerti: “Juventus spende ma non è più squadra. Milan, ora la realtà, mentre l'Inter è in una situazione poco sostenibile” (Di lunedì 25 luglio 2022) Il direttore Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera, ha scritto della prossima Serie A: ecco le sue parole.“ll colpo più grande del mercato è stato l’acquisto del Palermo da parte del fondo... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 25 luglio 2022) Il direttore Mario, sul Corriere della Sera, ha scritto della prossima Serie A: ecco le sue parole.“ll colpo più grande del mercato è stato l’acquisto del Palermo da parte del fondo...

ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: Le previsioni di #Sconcerti: “#Juventus spende ma non è più squadra. #Milan, ora la realtà, mentre l'#Inter è in una sit… - Pall_Gonfiato : Le previsioni di #Sconcerti: “#Juventus spende ma non è più squadra. #Milan, ora la realtà, mentre l'#Inter è in un… -