Kvaratskhelia elogia Spalletti | “È un maestro | lo fa con tutti noi L’ambiente? Mi sento a casa!”

(Di lunedì 25 luglio 2022) Khvichaè sicuramente il più chiacchierato tra i nuovi acquisti del Napoli, con il pesante onere di sostituire Lorenzo Insigne. Dal georgiano i tifosi si aspettano tanto e la sua ambizione è quella di non deludere le aspettative. FOTO: SpazioNapoli, KhvichaL’attaccante numero 77 del club azzurro ha rilasciato direttamente dal ritiro di Castel di Sangro un’intervista ai microfoni de Il Mattino, in cui ha parlato delle sue prime impressioni in casa Napoli e della scelta di venire a giocare in questo club. Di seguito un estratto di quanto rilasciato dal calciatore: “La Champions League rappresenta il mio primo sogno legato al calcio, praticamente da quando ho iniziato a giocare sogno una partita in questa competizione così prestigiosa. Peraltro a Napoli l’atmosfera è ancora più coinvolgente e infatti non vedo ...