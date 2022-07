Inter, Bastoni: “Mai voluto andar via, Juventus avversaria più pericolosa” (Di lunedì 25 luglio 2022) Intervista a La Gazzetta dello Sport per Alessandro Bastoni, il difensore dell’Inter che ha parlato dei primi giorni di preparazione e di quello che sta offrendo il calciomercato a poche settimane dell’inizio della nuova stagione. “Siamo forti come squadra, ma la Juventus si è rinforzata molto e secondo me è l’avversaria più pericolosa adesso – spiega – Io non sono mai voluto andare via, qui ho tutto e mi trovo benissimo. Sono contento che sia tornato Lukaku, è normale tornare dove stai bene e spero che ci faccia vincere come due anni fa.” Anche Bastoni lancia un “appello” a Skriniar: “Spero che resti, è il mio migliore amico nel gruppo e ci siamo integrati perfettamente in campo in questi anni. Sarebbe un peccato se andasse ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022)vista a La Gazzetta dello Sport per Alessandro, il difensore dell’che ha parlato dei primi giorni di preparazione e di quello che sta offrendo il calciomercato a poche settimane dell’inizio della nuova stagione. “Siamo forti come squadra, ma lasi è rinforzata molto e secondo me è l’piùadesso – spiega – Io non sono maie via, qui ho tutto e mi trovo benissimo. Sono contento che sia tornato Lukaku, è normale tornare dove stai bene e spero che ci faccia vincere come due anni fa.” Anchelancia un “appello” a Skriniar: “Spero che resti, è il mio migliore amico nel gruppo e ci siamo integrati perfettamente in campo in questi anni. Sarebbe un peccato se andasse ...

