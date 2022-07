Infortuni, Bombardieri: "1300 morti sul lavoro in un anno indegni di un paese civile" (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug. (Labitalia) - “I dati Inail relativi agli Infortuni sul lavoro ci rappresentano una realtà inaccettabile: più di mezzo milione di incidenti denunciati e oltre 1300 morti in un anno sono numeri indegni di un paese civile. Ma il dato allarmante è quello relativo ai primi mesi del 2022 che indica una crescita degli Infortuni di quasi il 50% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Questo significa che la ripresa post Covid delle attività produttive sta avvenendo con un solo obiettivo: recuperare il profitto perduto ad ogni costo”. Lo dichiara il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri commentando gli ultimi dati Inail. “Noi questo costo da guerra ... Leggi su iltempo (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug. (Labitalia) - “I dati Inail relativi aglisulci rappresentano una realtà inaccettabile: più di mezzo milione di incidenti denunciati e oltrein unsono numeridi un. Ma il dato allarmante è quello relativo ai primi mesi del 2022 che indica una crescita deglidi quasi il 50% rispetto al corrispondente periodo dello scorso. Questo significa che la ripresa post Covid delle attività produttive sta avvenendo con un solo obiettivo: recuperare il profitto perduto ad ogni costo”. Lo dichiara il segretario generale della Uil Pierpaolocommentando gli ultimi dati Inail. “Noi questo costo da guerra ...

