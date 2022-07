Grande Fratello 10, la reunion che commuove Alessia Marcuzzi (Di lunedì 25 luglio 2022) Grande Fratello 10, la reunion che ha emozionato Alessia Marcuzzi, allora presentatrice del reality show Veronica Ciardi, Maicol Berti, Mara Adriani e Cristina Pignataro sono alcuni degli amici del Grande Fratello 10 che hanno fatto la reunion per salutare Veronica che si trasferirà per amore in Canada. Gli ex gieffini si sono riuniti a distanza di anni da quella esperienza vissuta nella casa di Cinecittà, dove alla conduzione c’era Alessia Marcuzzi. Insomma per chi non crede che nella casa possano nascere dei bei rapporti d’amicizia si sbaglia, perché proprio la reunion del Gf 10 ne è una conferma. “Chi dice che il GF è finto, MENTE. LA reunion” ha scritto Maicol condividendo lo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 25 luglio 2022)10, lache ha emozionato, allora presentatrice del reality show Veronica Ciardi, Maicol Berti, Mara Adriani e Cristina Pignataro sono alcuni degli amici del10 che hanno fatto laper salutare Veronica che si trasferirà per amore in Canada. Gli ex gieffini si sono riuniti a distanza di anni da quella esperienza vissuta nella casa di Cinecittà, dove alla conduzione c’era. Insomma per chi non crede che nella casa possano nascere dei bei rapporti d’amicizia si sbaglia, perché proprio ladel Gf 10 ne è una conferma. “Chi dice che il GF è finto, MENTE. LA” ha scritto Maicol condividendo lo ...

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #20luglio 1937; muore a Roma il celebre Fratello #GuglielmoMarconi, grande fisico e inventore, insigni… - PCattoretti : Da bambina avevo triciclo bianco e rosso. Mio fratello, più grande di me di 7 anni, si divertiva, incurante delle… - aldebaran1973 : @Adnkronos E che problema c'è, un posto al Grande Fratello lo troverà sempre ?? - CaterindeBlasio : @fulvioabbate @mestaerrabunda3 @GrandeFratello @GFVIP_Official A me non piacciono: Grande Fratello, Uomini e Donne.Per carità!!! - Leonardo__2806 : Nessun ragazzo ha veramente rubato la tua ex, ti stavano solo togliendo un grande peso dalle spalle. Apri gli occhi fratello. -