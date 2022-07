Firenze | molestie a donne su bus e tramvia Due ubriachi denunciati - Cronaca - lanazione it

(Di lunedì 25 luglio 2022), la(Foto archivio) Duemolestate su bus edue uomini,, per violenza sessuale. Gli episodi sono avvenuti ieri in diversi quartieri della città: il ...

, la tramvia (Foto archivio) Due donne molestate su bus e tramvia , denunciati due uomini, ubriachi , per violenza sessuale. Gli episodi sono avvenuti ieri in diversi quartieri della città: il ... Firenze, molestie a donne su bus e tramvia. Due ubriachi denunciati Firenze, 25 luglio 2022 - Due donne molestate su bus e tramvia, denunciati due uomini, ubriachi, per violenza sessuale. Gli episodi sono avvenuti ieri in diversi quartieri della città: il primo, intor ...