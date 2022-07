F1, GP Ungheria 2022: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 29-31 luglio (Di lunedì 25 luglio 2022) Messo ufficialmente in archivio il fine settimana del Gran Premio di Francia di Le Castellet, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Il Calendario, infatti, propone il Gran Premio di Ungheria, tredicesima tappa della stagione, ultima prima delle vacanze agostane. Sarà quindi il tracciato dell’Hungaroring a dare l’arrivederci al Circus prima dello stop del mese di agosto e, come sempre, ci regalerà una gara serrata e ricca di incognite. E’ molto semplice prevedere un nuovo duello tra Ferrari e Red Bull, con Charles Leclerc a caccia di riscossa, ma mai dare per sconfitto in partenza Lewis Hamilton che, sulla pista di Budapest, ha vinto a ripetizione in carriere. Un anno fa il successo andò, non senza sorprese, ad Esteban Ocon, al termine di una corsa nella quale ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Messo ufficialmente in archivio ildel Gran Premio di Francia di Le Castellet, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Il, infatti, propone il Gran Premio di, tredicesima tappa della stagione, ultima prima delle vacanze agostane. Sarà quindi il tracciato dell’Hungaroring a dare l’arrivederci al Circus prima dello stop del mese di agosto e, come sempre, ci regalerà una gara serrata e ricca di incognite. E’ molto semplice prevedere un nuovo duello tra Ferrari e Red Bull, con Charles Leclerc a caccia di riscossa, ma mai dare per sconfitto in partenza Lewis Hamilton che, sulla pista di Budapest, ha vinto a ripetizione in carriere. Un anno fa il successo andò, non senza sorprese, ad Esteban Ocon, al termine di una corsa nella quale ...

