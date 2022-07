Calciomercato Lazio: novità sulla cessione di Acerbi (Di lunedì 25 luglio 2022) Francesco Acerbi e l’ambiente Lazio vivono da separati in casa da ormai diverso. L’escalation si è verificata il 24 aprile, dopo la risata del centrale ad un gol subito contro il Milan al 92‘. Gol viziato da un errore del difensore, che ha regalato i tre punti ed una fetta di Scudetto al Diavolo. Per tutta la sessione di mercato estiva la società biancoceleste ed Acerbi sono stati al centro di un vortice di polemiche. Sembra ovvio che per entrambi la separazione sia l’atteggiamento più sano da seguire. Si è parlato dell’interesse di varie squadre per il difensore della Nazionale, tra cui Juventus, Inter e Milan. FOTO: Getty – Acerbi-Lazio-Inter Tuttavia, secondo quanto riportato da La Repubblica, l’Inter sarebbe ora in pole position per assicurarsi un colpo low cost e di grande esperienza. ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 25 luglio 2022) Francescoe l’ambientevivono da separati in casa da ormai diverso. L’escalation si è verificata il 24 aprile, dopo la risata del centrale ad un gol subito contro il Milan al 92‘. Gol viziato da un errore del difensore, che ha regalato i tre punti ed una fetta di Scudetto al Diavolo. Per tutta la sessione di mercato estiva la società biancoceleste edsono stati al centro di un vortice di polemiche. Sembra ovvio che per entrambi la separazione sia l’atteggiamento più sano da seguire. Si è parlato dell’interesse di varie squadre per il difensore della Nazionale, tra cui Juventus, Inter e Milan. FOTO: Getty –-Inter Tuttavia, secondo quanto riportato da La Repubblica, l’Inter sarebbe ora in pole position per assicurarsi un colpo low cost e di grande esperienza. ...

