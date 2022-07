50 anni di Porsche Design | all' asta una Porsche 911 S 2 4 Targa del ' 72 e uno speciale cronografo

about__sven : @lucasprezioso Porsche C88 (1994) - disegnata per fare due spicci nel mercato cinese visto che Porsche era messa ma… - OriginalValki : @foresta233 Anni fa avrei voluto solo una Porsche Carrera e mi sarebbe andata bene anche come giaciglio notturno! - PremVitesse : Dopo 4 anni alla guida del gruppo #Volkswagen Herbert Diess, lascerà il comando il 1° settembre. Ora passerà tutto… - FFelice1983 : Avvicendamento a fine agosto dopo separazione consensuale, con Blume che continuerà a guidare Porsche. Finiscono an… - Motor1italia : Negli ultimi anni questo curioso accessorio sta spopolando negli Stati Uniti e in Europa e lo abbiamo provato anche… -

MotoriSuMotori

Per celebrare i suoi 50di attività ,Design , la divisione dedicata agli accessori di lusso del marchio, ha deciso di mettere all'asta due esclusivi pezzi da collezione in collaborazione con la casa d'...... ha confermato ufficialmente, in veste di ceo(carica che manterrà) una voce che già ... Sonoche Wolfsburg cerca di far quadrare questo rompicapo: prima lo affida a un manager in seno al ... Porsche Cayenne: come la prima GTS ha ispirato le nuove sportive Hertbert Diess rassegna le sue dimissioni come amministratore delegato del gruppo Volkswagen e il sostituto è già noto.Dopo quattro anni sul ponte di comando del colosso di Wolfsburg, il top manager lascia a causa di diverse divergenze all'interno dell'azienda: tra le quali anche quella con Daniela Cavallo, la 47enne ...