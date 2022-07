WWE: Dovrebbe essere Bruce Prichard a dirigere il team creativo d’ora in avanti (Di domenica 24 luglio 2022) La notizia del ritiro da parte di Vince McMahon ha scombussolato il mondo del wrestling segnando di fatto la fine di un’epoca. Vince ha rivoluzionato il wrestling business scrivendo la storia per decenni. Lo scandalo che lo ha travolto lo ha portato a prendere questa decisione; a 77 anni si è fatto da parte. La WWE ora deve riorganizzarsi, ma la sensazione è che, almeno nel breve termine, non ci saranno stravolgimenti. Vince ha sempre avuto l’ultima parola sul booking e ora chi assumerà questo ruolo? Un uomo di fiducia di Vince Dopo l’uscita di scena di Vince McMahon, molti fan hanno sperato che Triple H potesse prendere il suo posto a capo del booking della federazione. Così però non sarà, almeno non ora. Secondo le informazioni raccolte da Ringside News, sarà un uomo di fiducia di Vince a prendere il suo posto a capo del team creativo, ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 24 luglio 2022) La notizia del ritiro da parte di Vince McMahon ha scombussolato il mondo del wrestling segnando di fatto la fine di un’epoca. Vince ha rivoluzionato il wrestling business scrivendo la storia per decenni. Lo scandalo che lo ha travolto lo ha portato a prendere questa decisione; a 77 anni si è fatto da parte. La WWE ora deve riorganizzarsi, ma la sensazione è che, almeno nel breve termine, non ci saranno stravolgimenti. Vince ha sempre avuto l’ultima parola sul booking e ora chi assumerà questo ruolo? Un uomo di fiducia di Vince Dopo l’uscita di scena di Vince McMahon, molti fan hanno sperato che Triple H potesse prendere il suo posto a capo del booking della federazione. Così però non sarà, almeno non ora. Secondo le informazioni raccolte da Ringside News, sarà un uomo di fiducia di Vince a prendere il suo posto a capo del, ...

