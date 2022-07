Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% (Di domenica 24 luglio 2022) “Siamo qui, in quest’aula, oggi, a questo punto della discussione, perché e solo perché gli italiani lo hanno chiesto“. Mario Draghi, nel suo discorso mercoledì 20 luglio in Senato, lo ha ribadito con forza. Proseguire e ridare fiducia all’esecutivo era una richiesta esplicita della maggioranza dei cittadini. Appello che non poteva e non doveva essere ignorato, ribadiva la quasi totalità di giornali e tv puntando l’attenzione su manifestazioni pro- premier (non proprio partecipatissime e piene di bandiere di partito), lettere di sindaci e appelli da parte di alcune categorie come quella degli autotrasportatori, con tanto di pagina a pagamento sui giornali. Ma era realmente così? Secondo Termometro Politico, in realtà, in quadro è molto diverso. Un Sondaggio realizzato proprio in quei giorni, tra il 19 e il 21 luglio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) “Siamo qui, in quest’aula, oggi, a questo punto della discussione, perché e solo perché glilo hanno chiesto“. Mario, nel suo discorso mercoledì 20 luglio in Senato, lo ha ribadito con forza. Proseguire e ridare fiducia all’esecutivo era una richiesta esplicita della maggioranza dei cittadini. Appello che non poteva e non doveva essere ignorato, ribadiva la quasi totalità di giornali e tv puntando l’attenzione su manifestazioni pro- premier (non proprio partecipatissime e piene di bandiere di partito), lettere di sindaci e appelli da parte di alcune categorie come quellaautotrasportatori, con tanto di pagina a pagamento sui giornali. Ma era realmente così? Secondo Termometro Politico, in realtà, in quadro è molto diverso. Uno realizzato proprio in quei giorni, tra il 19 e il 21 luglio, ...

invictusLu : @_Maka72 Mannheimer ha già visto nei suoi sondaggi che l'astensione sarà al 70% aspettandosi 2-3 punti in più. Purt… - dino_andreani : @mariodelprete3 Gli stessi sondaggi che mesi fa dicevano che Conte aveva il 60%? Gli stessi sondaggi che danno Melo… - mariodelprete3 : @CarloCalenda Caro Calenda, il denominatore comune che raccoglie oggi la maggioranza degli italiani è la stima per… - Ricchei : I sondaggi, con campioni rappresentativi di migliaia di persone, dicono che 70 italiani su 100 non volevano la cris… - curcio_valerio : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Forse il popolo non ha capito o non siete stati bravi a spiegarlo. Altrimenti sareste… -