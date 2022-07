Salvini: "Berlusconi può aspirare a qualsiasi incarico E nel Cdx chi prenderà più voti indicherà il premier" (Di domenica 24 luglio 2022) "Il Centrodestra sarà unito, a differenza di una sinistra divisa e litigiosa. Chi governerà lo sceglieranno gli Italiani con i loro voti, chi ne prenderà di più indicherà il premier, come è giusto che sia". Con queste parole Matteo Salvini risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 24 luglio 2022) "Il Centrodestra sarà unito, a differenza di una sinistra divisa e litigiosa. Chi governerà lo sceglieranno gli Italiani con i loro, chi nedi piùil, come è giusto che sia". Con queste parole Matteorisponde alla domanda di Affaritaliani.it se il... Segui su affaritaliani.it

