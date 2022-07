Raphinha segna lo storditore nello scontro di Las Vegas El Clasico

Leggi su justcalcio

(Di domenica 24 luglio 2022) 2022-07-24 12:36:02 Il web non parla d’altro: Il neo acquisto del Barcellona, ??Rafhinha, ha continuato la sua ottima forma quando hato un gol straordinariopreseason dei blaugrana a Ela Las, che si è rivelato decisivo a tempo pieno.si è unito ai giganti catalani questa estate dopo che la squadra di Xavi ha dirottato la mossa del Chelsea per il brasiliano, che a sua volta aveva dirottato la mossa dell’Arsenal per l’uomo del Leeds United. E la squadra del Camp Nou ha finalmente ottenuto l’accordo, presentando un’offerta di £ 52 milioni per Raphiha e rendendo il brasiliano il terzo acquisto dell’estate. Il 25enne è stato uno dei tre volti nuovi nella formazione blaugrana, con Robert Lewandowski e Andreas Christensen nominati anche ...