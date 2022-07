sportli26181512 : Radu, nuova vita a Cremona: 'L'errore di Bologna mi fa crescere. Handa il mio modello': Radu, nuova vita a Cremona:… - IoNascoQui : #Auronzo2022 Radu: “Sono fiducioso per la nuova stagione. Il nostro obiettivo è migliorare lo scorso anno, ce lo si… -

Ventisette aprile 2022, ore 21.58, minuto 82 del recupero Bologna - Inter: Ionutliscia il pallone su retropassaggio di Perisic e spalanca la porta a Sansone per il 2 - 1 rossoblù. L'Inter fallisce il sorpasso sul Milan, che sarà campione d'Italia vincendo tutte e quattro le ...Sarri non ci sta e interrompe la seduta Lazio,: 'Sono molto fiducioso per lastagione. Vogliamo migliorarci' Il Boss come al solito ha cominciato prima a prepararsi per presentarsi al ... Radu: "Io, Bologna, l'Inter, Handanovic e la Cremonese" Passato alla Cremonese, il portiere ricorda l’errore che è costato lo scudetto all’Inter: «In questi casi bisogna rialzarsi e lavorare ancora più duramente. Dimenticare e imparare dagli sbagli» ...A tutto Ionut Radu. Il portiere ex Inter, ora alla Cremonese, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport verso l’inizio della nuova stagione ...