GP Francia, la classifica Piloti dopo la gara a Le Castellet (Di domenica 24 luglio 2022) Max Verstappen vince il GP di Francia portando a +63 il suo vantaggio su Charles Leclerc . La gara sul circuito intitolato a Paul Ricard si conclude con l'olandese che rafforza la propria leadership ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 24 luglio 2022) Max Verstappen vince il GP diportando a +63 il suo vantaggio su Charles Leclerc . Lasul circuito intitolato a Paul Ricard si conclude con l'olandese che rafforza la propria leadership ...

bimbadisebemick : RT @mult1formula: Cosa cambia in classifica di Formula 1 dopo la fine del gran premio di Francia? Ce lo dice @stefaniademasii ?? #F1 #Fre… - panzerottoF1 : RT @mult1formula: Cosa cambia in classifica di Formula 1 dopo la fine del gran premio di Francia? Ce lo dice @stefaniademasii ?? #F1 #Fre… - wolfsxtar : RT @mult1formula: Cosa cambia in classifica di Formula 1 dopo la fine del gran premio di Francia? Ce lo dice @stefaniademasii ?? #F1 #Fre… - mult1formula : Cosa cambia in classifica di Formula 1 dopo la fine del gran premio di Francia? Ce lo dice @stefaniademasii ??… - Luxgraph : F1, Gp Francia: la classifica piloti aggiornata -