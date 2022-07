Google ha cacciato Blake Lemoine | licenziato l’ingegnere convinto che l’intelligenza artificiale è diventata senziente

Leggi su open.online

(Di domenica 24 luglio 2022) É stato definitivamenteBlackdisicuro che il chatbot di Mountain View fosse diventato ormaiera già stato sospeso dal suo incarico a metà giugno, proprio per via delle dichiarazioni su LaMDA, il Modello Linguistico per applicazioni di Dialogo, e dopo aver aver discusso della questione con esperti esterni a. La cosa non era andata giù all’azienda che alla fine ha deciso di cacciare, visto che «anche alla luce di un’ampia discussione sul tema,ha comunque scelto di violare sistematicamente le chiare politiche d’impiego e di sicurezza dei dati, tra cui anche la necessità di salvaguardare le informazioni sui prodotti», ha spiegato...