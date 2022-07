F1, Ferrari tra errori dei piloti, del muretto e guai di affidabilità: gran macchina, ma così è impossibile vincere il Mondiale (Di domenica 24 luglio 2022) La Formula Uno ha effettuato il proprio giro di boa, cominciando a tutti gli effetti la seconda parte di stagione. L’infernale GP di Francia, andato in scena in una Provenza resa torrida dal clima, si è rivelato davvero mefistofelico per la Ferrari. L’uscita di pista di Charles Leclerc ha soffocato quasi del tutto le speranze di conquistare qualsiasi titolo Mondiale nel 2022, sia esso piloti o costruttori, in quanto Red Bull ha mandato letteralmente al tappeto la Scuderia di Maranello, infliggendole un durissimo colpo in ottica iridata. Attenzione, “mandare al tappeto” non significa “mettere KO”, però è un evidente segnale di come l’incontro abbia preso una direzione ben precisa. Il 25-0 con cui Verstappen è uscito dalla tappa transalpina permette all’olandese di issarsi a un rassicurante +63 su Leclerc in classifica generale. L’altro ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) La Formula Uno ha effettuato il proprio giro di boa, cominciando a tutti gli effetti la seconda parte di stagione. L’infernale GP di Francia, andato in scena in una Provenza resa torrida dal clima, si è rivelato davvero mefistofelico per la. L’uscita di pista di Charles Leclerc ha soffocato quasi del tutto le speranze di conquistare qualsiasi titolonel 2022, sia essoo costruttori, in quanto Red Bull ha mandato letteralmente al tappeto la Scuderia di Maranello, infliggendole un durissimo colpo in ottica iridata. Attenzione, “mandare al tappeto” non significa “mettere KO”, però è un evidente segnale di come l’incontro abbia preso una direzione ben precisa. Il 25-0 con cui Verstappen è uscito dalla tappa transalpina permette all’olandese di issarsi a un rassicurante +63 su Leclerc in classifica generale. L’altro ...

