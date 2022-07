È morto Vittorio De Scalzi, il fondatore dei New Trolls (Di domenica 24 luglio 2022) Se n'è andato a 72 anni. Autore, polistrumentista e compositore, è stato un'artista prolifico e amatissimo. Il suo ultimo concerto una settimana fa a Sanremo Leggi su ilgiornale (Di domenica 24 luglio 2022) Se n'è andato a 72 anni. Autore, polistrumentista e compositore, è stato un'artista prolifico e amatissimo. Il suo ultimo concerto una settimana fa a Sanremo

Agenzia_Ansa : E' morto Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls. L'annuncio della famiglia: 'Ha raggiunto la sua Aldebaran. C… - gippu1 : È morto Vittorio De Scalzi (1949-2022), fondatore dei New Trolls, grande tifoso della Sampdoria e autore della sple… - matteosalvinimi : Una preghiera in ricordo di Vittorio De Scalzi, grandissimo cantautore genovese. Un abbraccio alla famiglia per il… - genesdegenes : 'Morto Vittorio #DeScalzi, fondatore dei #NewTrolls' ?? - Lopinionista : Morto Vittorio De Scalzi, Canzian: 'Un'altra persona per bene del nostro ambiente che ci lascia'… -