Ad Helen Mirren ed al marito Taylor Hackford la benemerenza per avere restaurato una masseria in Puglia Assocastelli

Ad Helen Mirren ed al marito Taylor Hackford la benemerenza per avere restaurato una masseria in Puglia

Di seguito un comunicato diffuso da Assocastelli: I coniugi Mirren-Hackford hanno ricevuto la benemerenza di Assocastelli "per aver restaurato una antica masseria e aver contribuito alla valorizzazione del patrimonio architettonico e immobiliare d'epoca e storico della Puglia". La consegna del riconoscimento è avvenuta durante l'evento organizzato a Santa Maria di Leuca dal Legend Club Italiano, il club promosso da Assocastelli per unire il motorismo storico con il patrimonio arhitettonico e immobiliare d'epoca e storico, presieduto da Flavio Greco. Alla serata non ha potuto partecipare il presidente di Assocastelli Ivan Drogo Inglese, impegnato nei preparativi del trentennale dell'impresa della nave Destriero.

