Vasto incendio a Pisticci, evacuate 150 persone (Di sabato 23 luglio 2022) A causa di un incendio di vaste dimensioni e attivo da due giorni, poco fa il sindaco di Pisticci (Matera), Domenico Albano, ha disposto l'evacuazione in via precauzionale di circa 150 persone. "Le ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) A causa di undi vaste dimensioni e attivo da due giorni, poco fa il sindaco di(Matera), Domenico Albano, ha disposto l'evacuazione in via precauzionale di circa 150. "Le ...

Agenzia_Ansa : Vasto incendio a Bibione. Otto escursionisti in trappola sulla spiaggia si sono salvati buttandosi in mare. Il sind… - vigilidelfuoco : #Vigilidelfuoco al lavoro con squadre a terre e due #Canadair per fronteggiare un vasto #incendio boschivo sulle al… - lacittanews : Potevano essere ben più gravi le conseguenze del vasto incendio che ieri pomeriggio ha imperversato nelle campagne… - GiaPettinelli : Vasto incendio a Pisticci, evacuate 150 persone - Cronaca - ANSA - AnsaBasilicata : Vasto incendio a Pisticci, evacuate 150 persone. Lo ha disposto in maniera precauzionale il sindaco di Pisticci… -