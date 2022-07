(Di sabato 23 luglio 2022) Sembrava destinato all’Inter, quasi tutto fatto in due mesi di trattative, poi la svolta.è un nuovo giocatore della. Già da qualche giorno ormai. La Joya arriva aia parametro zero e con un notevole ridimensionamento dell’ingaggio: 4,5 fissi più altri 1,5 di eventuali bonus. Viene rinforzato il pacchetto attaccanti dellache al momento dell’acquisto diprevedeva i soli Abraham e Zaniolo di livello. Arriva così, alla corte di Mou, un attaccante capace di svoltare la partita con una singola giocata. 271 le sue partite ufficiali in Serie A, comprendenti 98 gol e 51 assist. Di certo la sua creatività sarà utile non solo per i compagni di reparto ma anche per gli inserimenti dei centrocampisti. Soprattutto Pellegrini quando potrà agire sulla trequarti avversaria. Le ...

angelomangiante : Operazione sempre più calda. Dybala-Roma fiducia in aumento. Offerta ufficiale di 3 anni a 6 milioni di euro raggiu… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Paulo #Dybala è un nuovo giocatore della Roma ????? - marcoconterio : ?? ???? Ore decisive per il futuro di Paulo #Dybala. Confermata la proposta ufficiale di quattro stagioni della #Roma… - 11contro11 : UFFICIALE - #Roma, Dybala ha scelto i giallorossi #Calciomercato #SerieA #11contro11 - SID_Marketing : RT @nuotopuntocom: Nuoto•com | ROMA 2022. Il timing ufficiale. -

ROMA - Re Ciro Immobile è pronto a vivere l'ennesima stagione da protagonista. I tifosi della Lazio non vedono l'ora di rivederlo in campo in qualche partita vera, ufficiale. Ad Auronzo, in ritiro, è ...
Inter in campo, dopo le delusioni sul fronte mercato (con i mancati arrivi di Bremer e Dybala), si torna a parlare di campo. Simone Inzaghi ha continuato a lavo ...