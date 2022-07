Stranger Things: Brett Gelman si esprime sui Byler (Di sabato 23 luglio 2022) Anche Brett Gelman, attore che interpreta Murray in Stranger Things, si è espresso su Twitter sulla possibile ship tra Mike e Will. Stranger Things: i tweet di Brett Gelman L’attore nel tweet ha dichiarato di essere a favore della cosiddetta Byler, la ship tra Mike e Will il cui nome deriva dalla fusione dei loro cognomi. Noah Schnapp, attore di Will, ha confermato la sessualità di Will e il fatto che è innamorato del suo migliore amico. Tuttavia, la condizione necessaria affinché la ship diventi canon secondo Gelman è che entrambi i personaggi siano coinvolti allo stesso modo. L’attore infatti ha scritto: “Sono d’accordo sui Byler se i Byler sono d’accordo sui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 luglio 2022) Anche, attore che interpreta Murray in, si è espresso su Twitter sulla possibile ship tra Mike e Will.: i tweet diL’attore nel tweet ha dichiarato di essere a favore della cosiddetta, la ship tra Mike e Will il cui nome deriva dalla fusione dei loro cognomi. Noah Schnapp, attore di Will, ha confermato la sessualità di Will e il fatto che è innamorato del suo migliore amico. Tuttavia, la condizione necessaria affinché la ship diventi canon secondoè che entrambi i personaggi siano coinvolti allo stesso modo. L’attore infatti ha scritto: “Sono d’accordo suise isono d’accordo sui ...

