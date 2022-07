Stranger Things 4: David Harbour sulla sua trasformazione fisica: "Perdere peso è stato difficile" (Di sabato 23 luglio 2022) Prima dell'inizio delle riprese della quarta stagione di Stranger Things, David Harbour ha intrapreso una trasformazione fisica necessaria al fine di recitare nei panni del suo personaggio. David Harbour ha scelto Instagram per parlare della trasformazione fisica che ha dovuto affrontare al fine di interpretare Jim Hopper nella quarta stagione di Stranger Things, raccontando ai fan come ha fatto a Perdere così tanto peso in un periodo di tempo relativamente breve. Nella quarta stagione dello show, il personaggio di Harbour ha vissuto per otto mesi in una prigione russa facendo lavori forzati. Questo richiedeva che ... Leggi su movieplayer (Di sabato 23 luglio 2022) Prima dell'inizio delle riprese della quarta stagione diha intrapreso unanecessaria al fine di recitare nei panni del suo personaggio.ha scelto Instagram per parlare dellache ha dovuto affrontare al fine di interpretare Jim Hopper nella quarta stagione di, raccontando ai fan come ha fatto acosì tantoin un periodo di tempo relativamente breve. Nella quarta stagione dello show, il personaggio diha vissuto per otto mesi in una prigione russa facendo lavori forzati. Questo richiedeva che ...

NetflixIT : Stranger Things 4 dietro le quinte ma in bianco e nero. - Den96109848 : RT @jackpoolista: Comunque la mia vita è cambiata da quando ho visto Stranger Things Piango continuamente, do i pugni al muro, faccio gli… - jackpoolista : Comunque la mia vita è cambiata da quando ho visto Stranger Things Piango continuamente, do i pugni al muro, facc… - UTOPIASEOK : sto vedendo stranger things ed é apparso jamie ADORO - nuclearfamily : noah: vorrei mordere quel punto molto specifico del tuo corpo io: beh se mai ci ritroveremo di nuovo in situazioni… -