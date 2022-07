Spazio, la Cina: Useremo la Luna per difendere la Terra dagli asteroidi (Di sabato 23 luglio 2022) La Cina sta progettando di utilizzare la Luna per estendere il suo piano di difesa a protezione della Terra dagli impatti di asteroidi che potrebbero raggiungere la superficie del pianeta. L’idea del gigante asiatico e’ quella di posizionare tre satelliti con carburante e armi cinetiche nell’orbita della Luna attorno al pianeta, come riportato dal quotidiano South China Morning Post. Il piano prevede la costruzione di due telescopi ai poli del satellite per sorvegliare il cielo alla ricerca di eventuali minacce. “Il sistema avra’ la capacita’ di intercettare gli asteroidi in arrivo da tutte le direzioni e puo’ formare un cerchio di difesa a circa il doppio della distanza tra la Luna e la Terra”, ha affermato Wu Weiren, capo del ... Leggi su ildenaro (Di sabato 23 luglio 2022) Lasta progettando di utilizzare laper estendere il suo piano di difesa a protezione dellaimpatti diche potrebbero raggiungere la superficie del pianeta. L’idea del gigante asiatico e’ quella di posizionare tre satelliti con carburante e armi cinetiche nell’orbita dellaattorno al pianeta, come riportato dal quotidiano South China Morning Post. Il piano prevede la costruzione di due telescopi ai poli del satellite per sorvegliare il cielo alla ricerca di eventuali minacce. “Il sistema avra’ la capacita’ di intercettare gliin arrivo da tutte le direzioni e puo’ formare un cerchio di difesa a circa il doppio della distanza tra lae la”, ha affermato Wu Weiren, capo del ...

CorazziStefano : @MaxCi65 @EUball3 @GuidoCrosetto La Cina ha costruito un ospedale in 7giorni,ha treni a lievitazione,manda da sola… - EUball3 : @CorazziStefano @MaxCi65 @GuidoCrosetto Parli come se i due tipi di elettricità fossero uguali, nucleare occupa mol… - angelo_falanga : ?? La Casa Bianca teme che la Cina chiuda lo spazio aereo su Taiwan, nel tentativo di tenere Nancy Pelosi fuori dall… - Leoncina1971 : RT @giotto1963: @InnovazioneGov @vitt61 @luigidimaio @ASI_spazio @NASA @SenBillNelson @ItalyMFA_int Non siamo la Cina! Non permetteremo che… - AndryDipi92 : @vikingrossonero @CieloGore104 Esatto, il problema non è lo spazio (anche se Cina e India...) ma le risorse, cibo, acqua.. -