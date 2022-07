Roma, CdS: “L’ultimo test in Portogallo vedrà ancora Zaniolo in campo” (Di sabato 23 luglio 2022) Roma, CDS- Come riporta ad oggi il CdS, la Roma nella sua ultima amichevole in Portogallo contro il Nizza va davvero con la sicurezza, non rischia nessuno. “Si conclude il ritiro della Roma in Portogallo. Al termine della partita contro il Nizza la squadra rientrerà in Italia con un volo charter. Stasera Mourinho potrebbe preservare Paulo Dybala, il tecnico sembra orientato a non rischiarlo neanche negli ultimi minuti, considerato il clima molto teso dei primi tre test disputati in Algarve. Se non dovesse scendere in campo stasera potrebbe debuttare il 30 luglio contro il Tottenham, oppure direttamente il 7 agosto all’Olimpico nell’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk. Dybala ha sostenuto solo tre allenamenti con la squadra, mentre sta svolgendo un lavoro ... Leggi su seriea24 (Di sabato 23 luglio 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS, lanella sua ultima amichevole incontro il Nizza va davvero con la sicurezza, non rischia nessuno. “Si conclude il ritiro dellain. Al termine della partita contro il Nizza la squadra rientrerà in Italia con un volo charter. Stasera Mourinho potrebbe preservare Paulo Dybala, il tecnico sembra orientato a non rischiarlo neanche negli ultimi minuti, considerato il clima molto teso dei primi tredisputati in Algarve. Se non dovesse scendere instasera potrebbe debuttare il 30 luglio contro il Tottenham, oppure direttamente il 7 agosto all’Olimpico nell’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk. Dybala ha sostenuto solo tre allenamenti con la squadra, mentre sta svolgendo un lavoro ...

