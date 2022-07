MITTELFEST | inaugurata ufficialmente la 31a edizione con IMPREVISTI

(Di sabato 23 luglio 2022) Foto Luca A. d’Agostino/Phocus Agency © 2022all’interno della chiesa di San Francesco di Cividale, ha inauguratola trentunesimadi, dedicata agli, tema scelto dal direttore artistico Giacomo Pedini. Dopo il sipario alzato per i primi spettacoli di ieri, la cerimonia di apertura ha visto la partecipazione dell’assessore alla Cultura Tiziana Gibelli e del sindaco di Cividale Daniela Bernardi, oltre a numerose autorità locali. In apertura della cerimonia, condotta da Alessandra Salvatori, direttore responsabile di Telefriuli, un applauso commosso della platea ha ricordato Elena Lo Duca, la volontaria della Protezione Civile che ha perso la vita mentre era al lavoro per spegnere gli incendi che stanno devastando il FVG e la Slovenia negli ultimi giorni. “Quando ...

