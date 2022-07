L'Italia è nella morsa del caldo, tra siccità e incendi (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - caldo, siccità, incendi. Metro rallentate per i binari roventi, rotaie deformate che causano il deragliamento di un locomotore, regioni che sospendono le attività lavorative all'asperto in alcune ore, fiumi e laghi a secco o quasi, roghi praticamente ovunque. Le prime istantanee dell'estate 2022 sono a tinte fosche e, ad un mese dall'inizio della stagione, l'elenco di danni e disagi è davvero lungo. Le temperature delle ultime settimane, con il termometro oltre i 40 gradi in diverse zone, e il tasso di umidità che sale vertiginosamente, stanno mettendo in serie difficoltà diverse attività e, in particolare, lo stato di salute di molte persone, soggetti fragili e anziani in particolare. Oggi e domani, tra l'altro, sono indicati dagli esperto del meteo come i giorni più caldi con temperatutre davvero bollenti. "Nei prossimi tre ... Leggi su agi (Di sabato 23 luglio 2022) AGI -. Metro rallentate per i binari roventi, rotaie deformate che causano il deragliamento di un locomotore, regioni che sospendono le attività lavorative all'asperto in alcune ore, fiumi e laghi a secco o quasi, roghi praticamente ovunque. Le prime istantanee dell'estate 2022 sono a tinte fosche e, ad un mese dall'inizio della stagione, l'elenco di danni e disagi è davvero lungo. Le temperature delle ultime settimane, con il termometro oltre i 40 gradi in diverse zone, e il tasso di umidità che sale vertiginosamente, stanno mettendo in serie difficoltà diverse attività e, in particolare, lo stato di salute di molte persone, soggetti fragili e anziani in particolare. Oggi e domani, tra l'altro, sono indicati dagli esperto del meteo come i giorni più caldi con temperatutre davvero bollenti. "Nei prossimi tre ...

