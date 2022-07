Juventus: ultras tornano in curva dopo 'Last Banner' (Di sabato 23 luglio 2022) "Tutto ciò che torna in realtà non è mai finito. Torniamo". Con un comunicato gli ultras della Juventus annunciano il loro ritorno in 'curva Sud' per la prossima stagione, dopo una lunga pausa che li ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) "Tutto ciò che torna in realtà non è mai finito. Torniamo". Con un comunicato glidellaannunciano il loro ritorno in 'Sud' per la prossima stagione,una lunga pausa che li ...

Juventus: ultras tornano in curva dopo 'Last Banner'

"Tutto ciò che torna in realtà non è mai finito. Torniamo". Con un comunicato gli ultras della Juventus annunciano il loro ritorno in 'Curva Sud' per la prossima stagione, dopo una lunga pausa che li ha portati lontani dall'Allianz Stadium di Torino. "Per troppo tempo abbiamo lasciato spazio a critiche", si legge nella nota firmata Curva Sud Juventus.

TORINO - Gli ultras bianconeri torneranno allo Stadium, sostenendo la squadra di Allegri nella prossima stagione.