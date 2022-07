Haters prendono di mira l’Antico Vinaio di Firenze (Di sabato 23 luglio 2022) «La cosa che mi fa veramente male, è proprio come una pugnalata al cuore, e al momento non riesco a superare forse poi riuscirò a farmela passare, è vedere che quasi la totalità dei commenti sono di fiorentini, Gente della mia città, io che sono fiorentino doc, che ho il giglio e il David tatuati sulle spalle, vengo infamato da gente della mia città, qualcuno è anche amico di un amico, Firenze è piccola ci si conosce tutti. Io dico ma voi veramente state male, ma io cosa vi ho fatto di male?». È quanto ha detto Tommaso Mazzanti in un video pubblicato su Instagram. Il ‘re delle schiacciate’, che ha legato parte della sua fortuna alle recensioni on line, si è sfogato così dopo che Haters hanno preso di mira l’Antico Vinaio di Firenze. È quanto ha riportato un articolo online di ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 23 luglio 2022) «La cosa che mi fa veramente male, è proprio come una pugnalata al cuore, e al momento non riesco a superare forse poi riuscirò a farmela passare, è vedere che quasi la totalità dei commenti sono di fiorentini, Gente della mia città, io che sono fiorentino doc, che ho il giglio e il David tatuati sulle spalle, vengo infamato da gente della mia città, qualcuno è anche amico di un amico,è piccola ci si conosce tutti. Io dico ma voi veramente state male, ma io cosa vi ho fatto di male?». È quanto ha detto Tommaso Mazzanti in un video pubblicato su Instagram. Il ‘re delle schiacciate’, che ha legato parte della sua fortuna alle recensioni on line, si è sfogato così dopo chehanno preso didi. È quanto ha riportato un articolo online di ...

angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Il 're delle schiacciate', che ha legato parte della sua fortuna alle recensioni on line, si è sfogato così dopo che ha… - giornalettismo : Il 're delle schiacciate', che ha legato parte della sua fortuna alle recensioni on line, si è sfogato così dopo ch… - Crush97688610 : Ha messo a posto tutti quelli che lo prendono in giro e non ironicamente.Sarebbe molto interessante sentire loro pa… - Chiara72647458 : @annalisagragna2 Questi haters devono finirla perché non prendono di mira di nuovo a belen o a Cecilia e basta - _Melydias_ : Ma non mi sorprende più che gli Adamil haters dicano le peggio stronzate e tutti vanno a dargli ragione. Prendono l… -